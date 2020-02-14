Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç özeti fotomac.com.tr'de - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç özeti fotomac.com.tr'de

Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç özeti fotomac.com.tr'de

'nın 24. hafta mücadelesinde ligin iki köklü kulubü ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi olduğu son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Valencia, son 4 dış saha maçında gol atamayan Atletico Madrid karşısında puan arıyor. Peki Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

İspanya 'nın 24. haftasında , 'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde Valencia'nın 35, Atletico Madrid'in 39 puanı bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Peki Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtları...

VALENCIA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia-Atletico Madrid mücadelesi bugün saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma Smartspor ekranlarından naklen yayınlacanak.

ÖZET FOTOMAC.COM.TR'DE!
Öte yandan bundan böyle Dünyanın önde gelen liglerinden ve karşılaşmalarının özet görüntülerini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz... Valencia-Atletico Madrid karşılaşmasının özet görüntülerini de maç sonrası fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz.

VALENCIA'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Ev sahibi ekipte cezalı Florenzi ve sakat Garay; konuk ekipte ise Poveda ve Trippier forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Getafe'ye mağlup olan Valencia, hem bu mağlubiyeti telafi etmek hem de rakibiyle olan puan farkını azaltmak istiyor.

Valencia bu sezon kendi evinde mağlup olmadı. Atletico Madrid ise deplasmanlarda oynadığı maçlarda yalnızca 3 galibiyet alabildi. Ev sahibi ekip az gollü geçecek bir maç sonrası üç puana uzanan taraf olacaktır.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 13:45
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