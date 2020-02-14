Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç özeti fotomac.com.tr'de
La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde ligin iki köklü kulubü Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi olduğu son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Valencia, son 4 dış saha maçında gol atamayan Atletico Madrid karşısında puan arıyor. Peki Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Valencia, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde Valencia'nın 35, Atletico Madrid'in 39 puanı bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Peki Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtları...
VALENCIA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Valencia-Atletico Madrid mücadelesi bugün saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma Smartspor ekranlarından naklen yayınlacanak.
ÖZET FOTOMAC.COM.TR'DE!
Öte yandan bundan böyle Dünyanın önde gelen liglerinden İngiltere Premier Ligi ve Almanya Bundesliga karşılaşmalarının özet görüntülerini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz... Valencia-Atletico Madrid karşılaşmasının özet görüntülerini de maç sonrası fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz.
VALENCIA'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Ev sahibi ekipte cezalı Florenzi ve sakat Garay; konuk ekipte ise Poveda ve Trippier forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Getafe'ye mağlup olan Valencia, hem bu mağlubiyeti telafi etmek hem de rakibiyle olan puan farkını azaltmak istiyor.
Valencia bu sezon kendi evinde mağlup olmadı. Atletico Madrid ise deplasmanlarda oynadığı maçlarda yalnızca 3 galibiyet alabildi. Ev sahibi ekip az gollü geçecek bir maç sonrası üç puana uzanan taraf olacaktır.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 13:45
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç özeti fotomac.com.tr'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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