Barcelona deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup oldu. Haftaya averajla lider giren Barcelona, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e çıkardı.
Ligde 21. hafta karşılaşmasında Barcelona, Mestalla Stadı'nda Valencia'nın konuğu oldu.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 12. dakikasında Valencia'da Maxi Gomez, penaltıdan yararlanamadı.
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda penaltı kaçıran Maxi Gomez, 77. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-0
Haftaya averajla lider giren Barcelona, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e çıkardı.
- 25.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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