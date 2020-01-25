Barcelona deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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deplasmanda 'ya 2-0 yenildi

Barcelona deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi

1. Futbol Ligi'nde () , deplasmanda 'ya 2-0 mağlup oldu. Haftaya averajla lider giren Barcelona, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e çıkardı.

Ligde 21. hafta karşılaşmasında , Mestalla Stadı'nda 'nın konuğu oldu.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 12. dakikasında Valencia'da , penaltıdan yararlanamadı.

Ev sahibi ekip, 48. dakikada 'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda penaltı kaçıran Maxi Gomez, 77. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-0

Haftaya averajla lider giren Barcelona, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e çıkardı.

  1. 25.01.2020
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