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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Gündem yaracak iddia! ''Messi'nin yeni adresi...''

Gündem yaracak iddia! ''Messi'nin yeni adresi...''

'nın süperstarı 'yle ilgili flaş bir iddiası geldi. Katalan ekibinde kırılmadık rekor bırakmayan yıldız futbolcunun Barcelona'dan ayrılması halinde İngiliz devi 'a transfer olacağı belirtildi.

ile ilgili Avrupa futbol gündemini sarsacak bir iddiası geldi. Arjantinli yıldızın eğer 'dan ayrılmaya karar vermesi halinde 'a gideceği öne sürüldü.

"BARCELONA'DAN AYRILIRSA LİVERPOOL'A GİDER"
Menajer , Messi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Francis Nkwain, "Messi eğer Barcelona'dan ayrılmaya karar verirse güçlü bir ligde mücadele edecektir. Bu da . Gidebileceği kulüp Liverpol olur." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 2021'de sözleşmesi bitecek olan Messi ile yönetim uzun vadeli yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürüyor. 2019 yılında ballon d'oR ödülünü kazanan Arjantinli yıldız bu sezon 'da oynadığı 16 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı. Messi tüm kulvarlarda ise bu sezon 22 maçta 17 gol attı ve 9 asist yaptı.


  1. 29.01.2020
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