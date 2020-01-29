Gündem yaracak iddia! ''Messi'nin yeni adresi...''

Lionel Messi ile ilgili Avrupa futbol gündemini sarsacak bir transfer iddiası geldi. Arjantinli yıldızın eğer Barcelona'dan ayrılmaya karar vermesi halinde Liverpool'a gideceği öne sürüldü.

"BARCELONA'DAN AYRILIRSA LİVERPOOL'A GİDER"

Menajer Francis Nkwain, Messi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Francis Nkwain, "Messi eğer Barcelona'dan ayrılmaya karar verirse güçlü bir ligde mücadele edecektir. Bu da İngiltere Premier Lig. Gidebileceği kulüp Liverpol olur." ifadelerini kullandı.



Barcelona ile 2021'de sözleşmesi bitecek olan Messi ile yönetim uzun vadeli yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürüyor. 2019 yılında ballon d'oR ödülünü kazanan Arjantinli yıldız bu sezon La Liga'da oynadığı 16 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı. Messi tüm kulvarlarda ise bu sezon 22 maçta 17 gol attı ve 9 asist yaptı.



