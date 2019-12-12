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12 Aralık 2019, Perşembe
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17’lik rekor kırdı

17’lik Ansu Fati rekor kırdı

nde yepyeni bir yıldız parlıyor. 'nın 17 yaşındaki yıldızı , Katalan ekibinin İnter'i deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede galibiyeti getiren golü attı.

nde yepyeni bir yıldız parlıyor. 'nın 17 yaşındaki yıldızı , Katalan ekibinin İnter'i deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede galibiyeti getiren golü attı. Fati böylece kupa tarihinin fileleri sarsan en genç ismi olmayı başardı. Rekor 'lu Ofori-Quaye'ye aitti. Fati; 17 yaş, 1 ay, 10 günlükken gol atıp rekor kırdı.
  1. 12.12.2019
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