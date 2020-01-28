Hatem Ben Arfa resmen duyuruldu! İşte takımı...
Son olarak Fransa'nın Rennes'te forma giyen ve yaz transfer sezonunda herhangi bir kulüple anlaşmayan Hatem Ben Arfa'nın yeni durağı belli oldu... Adı sıkça Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu, La Liga ekiplerinden Real Valladolid'e resmi imzayı attı!
Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu! Adı sıkça Galatasaray ile anılan Fransız orta saha oyuncusu, İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'e transfer oldu.
İspanyol ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Fransız yıldız, Salı günü Valladolid'in yeni oyuncusu olarak sözleşmeyi imzaladı. Çarşamba günü, teknik direktör Sergio Gonzalez yönetimindeki takımla çalışmalara başlayacak.
Geçtiğimiz yaz sezonunda bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Ben Arfa, Rennes ile olan ilişkisini sona erdirmişti. Ayrıca, futbol dünyasında kayda değer bir kariyer biriktirmişti. Fransa Milli Takımı ile 15 kez sahaya çıkan futbolcu, İngiltere'de 388 resmi maç oynadı ve Lyon, Marsilya, Newcastle, Hulla City, Nice, Paris Saint-Germain ve Rennes'te forma giydi.
Ben Arfa için Salı günü Jose Zorrila Stadyumu'nda basına toplantısı düzenlenecek."
HAYAL ETTİĞİ TAKIMA...
Ben Arfa'nın Valladolid'i tercih etmesindeki en önemli nedenin İspanyol tesmilcisinin başkanının, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario olduğu ortaya çıktı.
ENES ÜNAL'IN TAKIM ARKADAŞI OLDU
Öte yandan Fransız yıldız, A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu.
GALATASARAY VE FLAMENGO'YU REDDETTİ
Uluslararası kaynaklı haberlerde, Hatem Ben Arfa'nın geçtiğimiz haftalarda Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'dan ve Galatasaray'dan teklif aldığı belirtilmiş, yıldızın ismin teklifleri geri çevirdiği ve Valladolid'e geçiş yapacağı aktarılmıştı.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 13:06
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Hatem Ben Arfa resmen duyuruldu! İşte takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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