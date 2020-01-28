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28 Ocak 2020, Salı
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Hatem Ben resmen duyuruldu! İşte takımı...

Hatem Ben Arfa resmen duyuruldu! İşte takımı...

Son olarak 'nın Rennes'te forma giyen ve yaz sezonunda herhangi bir kulüple anlaşmayan Hatem Ben 'nın yeni durağı belli oldu... Adı sıkça ile anılan yıldız futbolcu, ekiplerinden 'e resmi imzayı attı!

Fransız yıldız Hatem Ben 'nın yeni takımı belli oldu! Adı sıkça ile anılan Fransız orta saha oyuncusu, İspanya ekiplerinden 'e oldu.

İspanyol ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Fransız yıldız, Salı günü Valladolid'in yeni oyuncusu olarak sözleşmeyi imzaladı. Çarşamba günü, teknik direktör Sergio Gonzalez yönetimindeki takımla çalışmalara başlayacak.

Geçtiğimiz yaz sezonunda bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Ben Arfa, Rennes ile olan ilişkisini sona erdirmişti. Ayrıca, futbol dünyasında kayda değer bir kariyer biriktirmişti. Milli Takımı ile 15 kez sahaya çıkan futbolcu, İngiltere'de 388 resmi maç oynadı ve Lyon, Marsilya, Newcastle, Hulla City, Nice, Paris Saint-Germain ve Rennes'te forma giydi.

Ben Arfa için Salı günü Jose Zorrila Stadyumu'nda basına toplantısı düzenlenecek."

HAYAL ETTİĞİ TAKIMA...

Ben Arfa'nın Valladolid'i tercih etmesindeki en önemli nedenin İspanyol tesmilcisinin başkanının, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario olduğu ortaya çıktı.

ENES ÜNAL'IN TAKIM ARKADAŞI OLDU

Öte yandan Fransız yıldız, A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu.

GALATASARAY VE FLAMENGO'YU REDDETTİ

Uluslararası kaynaklı haberlerde, Hatem Ben Arfa'nın geçtiğimiz haftalarda Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'dan ve Galatasaray'dan teklif aldığı belirtilmiş, yıldızın ismin teklifleri geri çevirdiği ve Valladolid'e geçiş yapacağı aktarılmıştı.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 13:06
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