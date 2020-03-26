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26 Mart 2020, Perşembe
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Avrupa'da yılın takası! 'nın aşkı bitmiyor

Avrupa'da yılın takası! Barcelona'nın Neymar aşkı bitmiyor

Corona virüsü nedeniyle gelirlerinde ciddi bir azalma yaşayan transferinden de vazgeçmiyor. İspanyol devi; Messi, Suarez ve Neymar üçlüsünü yeniden bir araya getirmek için Griezmann'ı takasta kullanma kararı aldı.

ekibi , gelecek sezon , ve üçlüsünü yeniden bir araya getirmekten vazgeçmiyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayan Barcelona, takas formülünü devreye almayı planlıyor.

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine mali sorunlarla karşı karşıya kalan Barcelona, Neymar transferi için farklı arayışlara geçti. Sezon sonu Neymar'ı kadrosuna katmaya kararlı olan Barcelona, Paris-Saint Germain'e takasını da teklif edecek.

PLANLAR TUTMADI

Katalanlar, 'nın mevzuatındaki 17. maddedeyi kullanarak Neymar'ı tazminat yoluyla transfer etmeyi planlıyordu. Ancak Barcelona, dünyada yaşanan son gelişmelerden sonra Neymar transferinde 180 milyon Euro'ya denk gelen tazminat bedelini ödeme fikrinden vazgeçti.

YILIN TAKASI

Yeni bir strateji belirleyen Katalanlar, Neymar için 'ye yapacağı bonservis teklifine Antoine Griezmann takasını ekleyecek. Corona virüsü salgınının etkilediği futbol ekonomisinde yüksek bonservisler ödemeyi düşünmeyen Barcelona, Neymar hedefinden de vazgeçmeyecek.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 19:21
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