Corona virüsü nedeniyle gelirlerinde ciddi bir azalma yaşayan Barcelona Neymar transferinden de vazgeçmiyor. İspanyol devi; Messi, Suarez ve Neymar üçlüsünü yeniden bir araya getirmek için Griezmann'ı takasta kullanma kararı aldı.
La Liga ekibi Barcelona, gelecek sezon Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar üçlüsünü yeniden bir araya getirmekten vazgeçmiyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayan Barcelona, takas formülünü devreye almayı planlıyor.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine mali sorunlarla karşı karşıya kalan Barcelona, Neymar transferi için farklı arayışlara geçti. Sezon sonu Neymar'ı kadrosuna katmaya kararlı olan Barcelona, Paris-Saint Germain'e Antoine Griezmann takasını da teklif edecek.
PLANLAR TUTMADI
Katalanlar, FIFA'nın transfer mevzuatındaki 17. maddedeyi kullanarak Neymar'ı tazminat yoluyla transfer etmeyi planlıyordu. Ancak Barcelona, dünyada yaşanan son gelişmelerden sonra Neymar transferinde 180 milyon Euro'ya denk gelen tazminat bedelini ödeme fikrinden vazgeçti.
YILIN TAKASI
Yeni bir strateji belirleyen Katalanlar, Neymar için PSG'ye yapacağı bonservis teklifine Antoine Griezmann takasını ekleyecek. Corona virüsü salgınının etkilediği futbol ekonomisinde yüksek bonservisler ödemeyi düşünmeyen Barcelona, Neymar hedefinden de vazgeçmeyecek.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 19:21
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Avrupa'da yılın takası! Barcelona'nın Neymar aşkı bitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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