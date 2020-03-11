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11 Mart 2020, Çarşamba
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nedeniyle ertelendi!

İspanya Kral Kupası koronavirüs nedeniyle ertelendi!

'da ile arasında oynanması planlanan finali nedeniyle ertelendi. Mücadelenin yeni tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Futbol Federasyonu (), yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle 'da ile takımları arasında Sevilya'da oynanması planlanan finalinin ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek için toplanan RFEF, Athletic Bilbao ve Real Sociedad kulüplerinin temsilcilerinin de onayıyla Kral Kupası finalinin ertelendiğini duyurdu.

İspanyol basını, Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak finalin 30 Mayıs tarihine alınabileceğini iddia etti.

Bu arada RFEF'in aldığı, İspanya'daki bölgesel ve alt liglerdeki tüm futbol müsabakalarının ertelenmesi kararının 1. ve 2. lig maçlarını da kapsaması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İspanyol basını, RFEF'in kurumu ve kulüplerle görüşerek, şimdilik iki hafta süreyle seyircisiz oynama kararı alınan 1. ve 2. lig maçlarını 'da olduğu gibi askıya alabileceğini yazdı.

Diğer yandan, Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen Inter-Getafe karşılaşmasıyla ilgili açıklama yapan Getafe Kulüp Genel Direktörü Clemente Villaverde, "UEFA'nın maçı erteleme kararı herkesin ortak görüşü. Bundan sonrası için UEFA tarih ve yer arıyor. Eleme turunun tek maç üzerinden tarafsız bir sahada oynanması seçeneği de masada." ifadelerini kullandı.

  1. 11.03.2020
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