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11 Mart 2020, Çarşamba
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'ta koronavirüs testi sonuçları belli oldu!

Olympiakos'ta koronavirüs testi sonuçları belli oldu!

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , futbolculara, yöneticilere ve kulüp görevlilerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp sahibi Evangelos Marinakis'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından futbol takımı, yöneticiler ve kulüp görevlilerinin teste tabi tutulduğu kaydedildi. Yapılan testler sonucunda kimsede koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

Avrupa Ligi'nde 27 Şubat'ta oynanan Arsenal-Olympiacos maçında, Yunan ekibinin başkanı Marinakis'in Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmesi göz önünde bulundurularak 'de bugün yapılması planlanan Manchester City-Arsenal mücadelesi ertelenmişti.

  1. 11.03.2020
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