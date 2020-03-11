Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi gündemimizde değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesinin şu an için gündemde olmadığını dile getirdi.

"Tüm dünyada bir süreç var, koronavirüs konusunda üzücü durumlar oluyor. Biz sağlık bakanlığımızın öncülüğünde başarılı bir süreç geçiriyoruz" diyen bakan Kasapoğlu, "Mart ve nisan aylarındaki yurt içi ve dışındaki 80'den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız. Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.