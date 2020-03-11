Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi gündemimizde değil
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesinin şu an için gündemde olmadığını dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesinin şu an için gündemde olmadığını dile getirdi.
"Tüm dünyada bir süreç var, koronavirüs konusunda üzücü durumlar oluyor. Biz sağlık bakanlığımızın öncülüğünde başarılı bir süreç geçiriyoruz" diyen bakan Kasapoğlu, "Mart ve nisan aylarındaki yurt içi ve dışındaki 80'den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız. Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 10:57
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi gündemimizde değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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