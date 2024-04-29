Haberler Dizi Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı 10. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

Mehmed: Fetihler Sultanı 10. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı 10. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 10. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 8. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karaman üzerine sefere çıkan Mehmed, payitahtta yaşanabilecek bir sorunla karşı Evrenesoğlu Ali'yi davet edecek ve onu saray emini olarak vazifelendirecek. Çandarlı ise yürüteceği plan için payitahtta kalmayı başaracak. Çandarlı, Ahmed'i haremden alıp tahtta çıkarma niyetindedir, bunu nasıl yapacaktır? Çandarlı'nın çözmesi gereken en büyük sual budur. Gülşah üzerine oynayacak olan Çandarlı, bunu başarabilecek mi, Gülşah bu oyuna düşecek mi, Mehmed'i tahttan edecek kötü emellere alet olacak mı? Halime de Ahmed'in sultan olma planlarına dahil olur ve Ahmed'i Gülşah'ın yanından çekip almaya çalışır.

Ancak Gülşah onun için büyük bir engeldir. Halime aşıp hedefine ulaşabilecek mi, yoksa makus talihine boyun mu bükecek? Konstantinos ise tehlikeli ama sonunda kazançlı çıkabileceği bir teklifi kabul eder, seferdeki Mehmed'e bir elçi göndererek Orhan'ın tahsisatın arttırılmasını ister. Böylece Orhan'ın harcamalarını diline dolayanları da sakinleştirebilecektir. Konstantinos, büyük bir merakla Mehmed'den gelecek cevabı bekleyecek. Mehmed bu teklifi kabul edecek mi? Kurtçu, Çandarlı'dan aldığı emirle sefer dönüşü Mehmed'in önünü kesecek ve Mehmed'e kılıçların altından geçmeyi teklif edecek. Mehmed yeniçerilerle vuruşmayı göze alıp bu teklifi reddedecek mi, yoksa kılıçların altından geçerek Çandarlı ve Kurtçu'nun planını bozacak mı?

G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor
F.Bahçe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! Yan yana görenler yorum yağdırdı! “ Yakışıklılığı meğer genetikmiş”
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek! CHP'den Çankaya talebi AK Parti'den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
36. hafta maçları için flaş fikstür kararı!
Atletico'dan flaş Çağlar kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahar 12. bölüm fragmanı İZLE FULL
Bahar 11. BÖLÜM FULL İZLE
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Nisan)
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 NİSAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU EKRANI 2024 | Çaykur 1072 işçi alım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague Ergin Ataman'ın cezasını açıkladı EuroLeague Ergin Ataman'ın cezasını açıkladı 21:35
A. Efes normal sezonu lider tamamladı A. Efes normal sezonu lider tamamladı 21:24
Avrupa Wushu Federasyonu'ndan skandal karar! Avrupa Wushu Federasyonu'ndan skandal karar! 21:24
Sivasspor’da G.Saray maçı hazırlıkları başladı Sivasspor’da G.Saray maçı hazırlıkları başladı 20:20
Karagümrük - Antalyaspor | CANLI Karagümrük - Antalyaspor | CANLI 18:59
G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor 18:38
Daha Eski
Larkin'den sözleşme cevabı! Fenerbahçe... Larkin'den sözleşme cevabı! Fenerbahçe... 18:19
Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi Al-Musrati PFDK'ya sevk edildi 17:43
36. hafta maçları için flaş fikstür kararı! 36. hafta maçları için flaş fikstür kararı! 16:52
Kruse'nin son hali hayrete düşürdü! Kruse'nin son hali hayrete düşürdü! 16:43
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:39
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? 16:31