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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hümeyra kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Hümeyra Hanım oldu. Hümeyra Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hümeyra kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 16 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 19:30
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hümeyra kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hümeyra Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 16 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HÜMEYRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Mayıs yarışmacısı Hümeyra Hanım oldu. Hümeyra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Duygu: 3

Nadir: 3

Gülpınar: 5

Batuhan: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NADİR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Mayıs yarışmacısı Nadir Bey oldu. Nadir Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Duygu: 2

Hümeyra: 4

Gülpınar: 2

Batuhan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BATUHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Mayıs yarışmacısı Batuhan Bey oldu. Batuhan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gülpınar: 2

Duygu: 5

Hümeyra: 4

Nadir: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLPINAR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mayıs yarışmacısı Gülpınar Hanım oldu. Gülpınar Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Duygu: 5

Nadir: 6

Batuhan: 5

Hümeyra: 4

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