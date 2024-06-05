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Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

EURO 2024 Hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Polonya ile kozlarını paylaşacak. PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 14:40
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Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

Polonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Türkiye maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Polonya - Türkiye maçı ne zaman?
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