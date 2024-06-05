H5N2 virüsü nedir? | H5N2 insandan insana bulaşır mı? - DSÖ SON DAKİKA

DSÖ, Meksika'da H5N2 kuş gribi vakasından ilk insan ölümünün yaşandığı doğruladı. Virüsün dünya geneline yayılmasından endişe ediliyor. Peki, H5N2 virüsü nedir? H5N2 insandan insana bulaşır mı? İşte detaylar...

H5N2 VİRÜSÜ NEDİR, ,NSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Kuş gribi, kanatlı hayvanları enfekte eden, orthomyxoviridae familyasından H5N1 adlı virüsün neden olduğu viral hastalıktır. Alt tipine göre yüksek veya düşük patojenite olarak sınıflandırılabilen kuş gribi genellikle kuşlar arasında yayılan bir hastalık olsa da insanlara da yakın temas yoluyla bulaşabilmektedir.

Kanatlı hayvanlar için öldürücü potansiyeli bulunan kuş gribi, insana bulaştığı geçmiş zamanlarda da şiddetli belirtilerle birlikte ölüme yol açmıştır.

En yaygın belirtileri arasında göz iltihabı, ateş, öksürük, kas ağrıları, boğaz ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi tipik grip belirtileri yer alan kuş gribi, solunum yolunda da nefes darlığı gibi ciddiye alınması gereken semptomlara da yol açabilir.

Genellikle antiviral ilaçlarla tedavi edilen kuş gribi tedavi edilmediği takdirde şiddetli vakalarda ölüme sebebiyet verebilir.