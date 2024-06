YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Haziran Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Umut Can kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Umut Can Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 5 Haziran 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ UMUT CAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Haziran yarışmacısı Umut Can Bey oldu. Umut Can Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yaşariye: 4

Alican: 5

Meryem: 5

Ulviye: 6