ANKARA DERBİSİ CANLI | MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

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