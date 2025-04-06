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Haberler Fenerbahçe Üst direkler konuştu! Trabzonspor ve F.Bahçe direği geçemedi

Üst direkler konuştu! Trabzonspor ve F.Bahçe direği geçemedi

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında nefes kesen mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gole çok yaklaştı ancak üst direkler buna izin vermedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 19:47 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 19:54
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Üst direkler konuştu! Trabzonspor ve F.Bahçe direği geçemedi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında nefes kesen mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gole çok yaklaştı ancak üst direkler buna izin vermedi.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Trabzonspor, tehlikeli bir atakla gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Zubkov, son çizgiye inerek sağ ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahasında iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşu üst direkten döndü ve bordo-mavililer öne geçme şansını değerlendiremedi.

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Bu pozisyondan sadece 7 dakika sonra bu kez Fenerbahçe aynı kaderi paylaştı. 36. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Sebastian Szymanski, sol ayağıyla ceza sahasına çevirdiği topu doğrudan kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

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