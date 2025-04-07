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Haberler Galatasaray Galatasaray'da kaleci planı hazır! Günay'a yeni rol

Galatasaray'da kaleci planı hazır! Günay'a yeni rol

Son dakika Galatasaray haberi | Sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yedek kaleci pozisyonunda bulunan Günay Güvenç teknik heyetin takdirini toplamış durumda. Bu sezon forma giydiği 11 maçta sergilediği performansla güven veren 33 yaşındaki eldivenin 2026 yılına kadar olan sözleşmesi uzatılacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da kaleci planı hazır! Günay'a yeni rol

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muslera'ya veda edecek Galatasaray, 1 numara arayışına başladı. Yerlide Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır listenin ilk sırasında, Eyüpspor'dan Berke Özer alternatif konumunda. Yabancı aday olarak Liverpool'dan Alisson Becker'in durumu takip ediliyor. Sarı-kırmızılılar, kulübede ise Günay Güvenç'e güveniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu sezon 11 maçta kaleyi başarıyla koruyan Günay'dan memnun olan Galatasaray cephesi 33 yaşındaki tecrübeli kalecinin 2026'da sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. Yedek kaleci olarak görev yapmasına rağmen tüm arkadaşlarının motivasyon kaynağı olan deneyimli file bekçisi, antrenmanlarda da çalışkanlığı ile öne çıkıyor. Ne zaman forma verilse performansı ile alkış alan ve Türkiye Kupası maçında F.Bahçe'ye karşı da ilk 11'de başlayıp etkisini gösteren Günay'a daha da fazla sorumluluk verilecek.

YÖNETİMİN KARARI

Başarılı kaleci, bu sezonun sonunda sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine nokta koyacak olan Muslera'nın ayrılığı sonrasında ikinci kaptanlık görevini yönetim kararı ile üstlenecek.

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