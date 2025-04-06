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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısında 1-0 geriye düştüğü Trabzonspor karşısında ikinci yarıda Anderson Talisca ile dönerek maçı 4-1 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika FB TS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 21:20
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Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında heyecan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ile devam etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede ilk yarıyı 1-0 önde kapatan bordo mavililer, ikinci yarıda skoru koruyamadı ve Fenerbahçe mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

İşte karşılaşmanın detayları...

YILIN İLK GOLÜ F.BAHÇE AĞLARINA

45+4'te Fırtına, Draguş'un golü ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Draguş, 2025 yılındaki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı.

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VAR'DAN PENALTI KARARI

Fenerbahçe, dakika 50'de Osayi Samuel'e yapılan müdahalenin ardından VAR kararı ile penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturan Talisca, skora denge getirdi: 1-1.

F.Bahçe penaltı kazandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

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F.BAHÇE SKRINIAR İLE ÖNE GEÇTİ

Dakika 60'da Milan Skriniar'ın golü ile Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 öne geçti.

TALISCA'DAN HAT-TRICK

Dakika 64 ve 77'de yeniden fileleri havalandıran Anderson Talisca, kaydettiği hat-trick ile mücadeleye damga vurdu.

Talisca'dan hat-trick! Devamını Oku BUNU DA OKU

ZİRVEDE FARK 3

Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe, zirve takibinde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Sarı lacivertliler 68 puan ile 2. sırada yer alırken Cimbom, 71 puan ile lider konumda.

Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! Devamını Oku BUNU DA OKU

MOURINHO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, derbide ilk 11'de yer alan İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Talisca ve En Nesyri'yi Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya sürmedi. Portekizli teknik adam bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Mert Müldür, Dusan Tadic, Saint Maximin ve Edin Dzeko'ya görev verdi.

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KADRODA YER ALMADILAR

Fenerbahçe'de Filip Kostic, İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Filip Kostic ve İsmail Yüksek teknik heyet kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi. İrfan Can Eğribayat ise gribal enfeksiyon sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Diego Carlos ve Rodrigo Becao'nun tedavileri devam ediyor.

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SON 3 MAÇI KAZANDI

Öte yandan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle oynadığı son 3 maçta sahadan 3'er puanla ayrıldı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmalardan galip ayrılan sarı-lacivertliler bugün de kazanarak 3 maçlık seri yakaladı. Kanarya, bu süreçte 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

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