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Haberler İspanya La Liga Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Sevilla ile Atletico Madrid 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 13:22
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Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 30. haftada Sevilla ile Atletico Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla-Atletico Madrid maçı 6 Nisan Pazar günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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