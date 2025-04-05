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Haberler İspanya La Liga Barcelona 1-1 Real Betis (MAÇ SONUCU ÖZET)

Barcelona 1-1 Real Betis (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga’nın 30. haftasında Barcelona, Real Betis’i konuk etti. Mücadele, karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 23:56
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Barcelona 1-1 Real Betis (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, Real Betis'i konuk etti. Mücadele, karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Barcelona, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 7. dakikada genç yıldızı Gavi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Real Betis, bu gole çabuk yanıt verdi. 17. dakikada sahneye çıkan Natan Bernardo de Souza skora dengeyi getirdi.

İlk yarıda iki ekip de gol fırsatları yakalasa da fileler bir daha havalanmadı. Taraflar skoru değiştiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.

Böylece Barcelona'nın 9, Real Betis'in de 6 maçlık galibiyet serileri sona ermiş oldu.

Bu sonuçla Barcelona puanını 67'ye, Real Betis ise 48'e yükseltti. Ligin 31. haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına konuk olacak. Real Betis ise sahasında Villareal'i ağırlayacak.

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