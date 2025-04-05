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Haberler İspanya La Liga Real Madrid 1-2 Valencia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Real Madrid 1-2 Valencia (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga’nın 30. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Valencia’yı konuk etti. Mücadele büyük bir sürprize sahne olurken konuk ekip Valencia sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 19:15
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Real Madrid 1-2 Valencia (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Valencia'yı konuk etti. Mücadele büyük bir sürprize sahne olurken konuk ekip Valencia sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Valencia karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. 15. dakikada Mouctar Diakhaby'nin attığı golle 1-0 öne geçen konuk ekip ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Real Madrid, 50. dakikada Vinicius Junior'un golüyle eşitliği sağladı. Ancak maçın son anlarında sahneye çıkan Hugo Duro, 90+5. dakikada attığı golle Valencia'ya galibiyeti getirdi.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, karşılaşmanın 85. dakikasında Lucas Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu. Milli oyuncu kısa sürede etkili olmaya çalışsa da takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Bu sonuçla Real Madrid 63 puanda kalırken Valencia puanını 34'e yükseltti.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Alaves deplasmanına gidecek. Valencia ise sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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