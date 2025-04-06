Sevilla 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-1 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Sevilla, 7. dakikada Lucien Agoume'nin golüyle öne geçti. Ancak Atletico Madrid, bu gole 25. dakikada penaltıdan Julian Alvarez'in kaydettiği golle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da zaman zaman etkili pozisyonlar üretse de skor uzun süre değişmedi. Ancak 90+3. dakikada sahneye çıkan Pablo Barrios, Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 60'a yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Sevilla ise 36 puanda kaldı.

La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise zorlu Valencia deplasmanına konuk olacak.