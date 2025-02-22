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Haberler İspanya La Liga Las Palmas-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Las Palmas sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Las Palmas-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 11:50
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Las Palmas-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas-Barcelona maçını takip etmek için tıklayın

İspanya La Liga'da 25. haftada Las Palmas sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAS PALMAS-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas-Barcelona maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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