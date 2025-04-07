GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!

Galatasaray ile ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da liderlik mücadelesini sürdüren Teknik Direktör Okan Buruk'a uluslararası arenada ilgi artıyor. 51 yaşındaki çalıştırıcının Serie A devi Lazio tarafından takip edildiği İtalyan basını tarafından iddia edildi. Takvim'in derlediği haberde, Buruk'un Lazio'nun hoca adayları arasında yer aldığı aktarıldı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenilirse, Roma ekibinin sezon sonunda kesin olarak teknik adam değişikliğine gideceği öne sürülüyor...