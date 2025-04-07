  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile ilgili gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A devinin başarılı çalıştırıcıyı takımın başında görmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!

Galatasaray ile ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da liderlik mücadelesini sürdüren Teknik Direktör Okan Buruk'a uluslararası arenada ilgi artıyor. 51 yaşındaki çalıştırıcının Serie A devi Lazio tarafından takip edildiği İtalyan basını tarafından iddia edildi. Takvim'in derlediği haberde, Buruk'un Lazio'nun hoca adayları arasında yer aldığı aktarıldı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenilirse, Roma ekibinin sezon sonunda kesin olarak teknik adam değişikliğine gideceği öne sürülüyor...

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!

AKICI İTALYANCA KONUŞUYOR

Ligde de istenilen seviyede olunamaması Teknik Direktör Marco Baroni'nin kredisini azaltmış durumda. Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek. Cimbom'un bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 karşılaşmada; 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Buruk, maç başına ortalama 2.07 puan toplamayı başardı. Ayrıca Galatasaray topladığı 71 puanla Trendyol Süper Lig'de liderliğini derbilerde koruyarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!

DERBİLERİN EFENDİSİ

Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk'un derbilerde elde ettiği skorlar Sarı-Kırmızılı camiada yüzleri güldürüyor... Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplamda 15. derbi karşılaşmasına çıkmayı başardı. Bu 15 derbide 9 galibiyet; 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde edildi...

Mou'dan Okan Buruk açıklaması!
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'dan şaşırtan itiraf! "Ruhumdan tavşan çıktı!"
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP'de Özgür Özel yeniden genel başkan
G.Saray'a transfer piyangosu!
Mourinho'dan penaltı tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'dan Okan Buruk açıklaması! Mou'dan Okan Buruk açıklaması! 00:34
Mourinho'dan penaltı tepkisi! Mourinho'dan penaltı tepkisi! 00:34
Tekke: F.Bahçe'nin en etkisiz... Tekke: F.Bahçe'nin en etkisiz... 00:34
Maximin'den Mourinho sözleri! Maximin'den Mourinho sözleri! 00:34
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:34
Talisca F.Bahçe'yi sırtladı! Talisca F.Bahçe'yi sırtladı! 00:34
Daha Eski
F.Bahçe-Trabzonspor maçında tribünlerden sert tepki! F.Bahçe-Trabzonspor maçında tribünlerden sert tepki! 00:34
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 00:33
Derbide üst direkler konuştu! Derbide üst direkler konuştu! 00:33
Uğurcan'dan gole geçit yok! Uğurcan'dan gole geçit yok! 00:33
Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! 00:33
F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! 00:33