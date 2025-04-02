  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan Alman ekibi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından gelen o haber, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 14:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

Galatasaray yaz transfer döneminde 26 yaşındaki sol beki Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

Futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline gelirken Köhn ile ilgili dikkat çeken haber, yurt dışından geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

Bild'de yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre hem İtalya Serie A takımı Udinese Calcio hem de ismi açıklanmayan bir Bundesliga kulübü, Köhn için nabız yokladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

Bundelisga ekibi SV Werder Bremen'in Galatasaray'dan 5.125 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonu ile kiraladığı Derrick Köhn için bu kadar yüksek bir meblağı ödemesi pek mümkün görünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

Ancak daha elverişli koşullar ve serbest pazarlıkla Yeşil-Beyazlıların Köhn'ü daha uzun vadeli düşündüğü söyleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu

PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Derrick Köhn bu sezon SV Werder Bremen'in de şu ana kadar 22 maça çıktı ve iki gol, iki asist kaydetti. Sezonun ilk yarısında güçlü bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda gözle görülür bir düşüş yaşadı ve üst üste üç kez hiç forma giyemedi.

İşte dev derbinin ilk 11'leri!
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
DİĞER
Volkan Konak Maçka'da son yolculuğuna böyle uğurlandı! Vasiyetindeki ceviz ağacının altına defnedildi...
Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP'den kulisler TAKVİM'e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
F.Bahçe'ye Göztepe'den genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Bodrumspor maçı yayın bilgileri! Trabzonspor-Bodrumspor maçı yayın bilgileri! 14:59
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 14:05
Derbiye yoğun güvenlik önlemi! Derbiye yoğun güvenlik önlemi! 14:02
Cimbom'a Köhn müjdesi! Cimbom'a Köhn müjdesi! 14:00
Beşiktaş'tan Immobile yerine dev transfer! Beşiktaş'tan Immobile yerine dev transfer! 13:25
Osimhen için bomba takas iddiası! Osimhen için bomba takas iddiası! 12:30
Daha Eski
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:09
Fenerbahçe-Galatasaray maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe-Galatasaray maçı yayın bilgisi! 12:02
Derbinin VAR'ı açıklandı! Derbinin VAR'ı açıklandı! 11:59
Trabzonspor-Bodrumspor maçı yayın bilgisi! Trabzonspor-Bodrumspor maçı yayın bilgisi! 11:57
Liverpool-Everton maçı ne zaman? Liverpool-Everton maçı ne zaman? 11:38
Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? 11:36