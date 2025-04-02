TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi! Almanlar duyurdu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan Alman ekibi Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından gelen o haber, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...
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Bundelisga ekibi SV Werder Bremen'in Galatasaray'dan 5.125 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonu ile kiraladığı Derrick Köhn için bu kadar yüksek bir meblağı ödemesi pek mümkün görünmüyor.
Ancak daha elverişli koşullar ve serbest pazarlıkla Yeşil-Beyazlıların Köhn'ü daha uzun vadeli düşündüğü söyleniyor.
PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Derrick Köhn bu sezon SV Werder Bremen'in de şu ana kadar 22 maça çıktı ve iki gol, iki asist kaydetti. Sezonun ilk yarısında güçlü bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda gözle görülür bir düşüş yaşadı ve üst üste üç kez hiç forma giyemedi.
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