TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Nijeryalı oyuncu için Manchester United'ın yıldız ismi, gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hürriyet'in derlediği haberde Manchester United yönetiminin, Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Alejandro Garnacho'yu Victor Osimhen transferinde takasta kullanmayı planladığı ve 20 yaşındaki kanat oyuncusunun bu transferin gerçekleşmesinde kilit bir rol üstleneceğine inandığı belirtiliyor.
Osimhen'in adı Manchester United'ın yanı sıra PSG, Juventus, Barcelona ve Arsenal gibi kulüplerle anılıyor.
NİJERYALI FUTBOLCUNUN GALATASARAY KARNESİ:
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Osimhen, 26 gol - 5 asistlik performans sergiledi.
DİĞER