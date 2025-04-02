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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Nijeryalı oyuncu için Manchester United'ın yıldız ismi, gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 12:30
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

Süper Lig'de gol krallığına koşan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig'de son şampiyonluğunu 12 sezon önce yaşayan ve bu sezon da şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Manchester United, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran "Kırmızı Şeytanlar", bonservisi Napoli'de olan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

Hürriyet'in derlediği haberde Manchester United yönetiminin, Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Alejandro Garnacho'yu Victor Osimhen transferinde takasta kullanmayı planladığı ve 20 yaşındaki kanat oyuncusunun bu transferin gerçekleşmesinde kilit bir rol üstleneceğine inandığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

Osimhen'in adı Manchester United'ın yanı sıra PSG, Juventus, Barcelona ve Arsenal gibi kulüplerle anılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için bomba takas iddiası!

NİJERYALI FUTBOLCUNUN GALATASARAY KARNESİ:

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Osimhen, 26 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

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