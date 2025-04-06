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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan penaltı tepkisi!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u evinde 4-1 yenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 21:41 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 21:49
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u evinde 4-1 yenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları dikkat çekti. İşte o sözler...

"DÜNYANIN HER YERİNDE PENALTI"

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."

"G.SARAY MAÇININ ETKİSİ OLMADI"

"Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur. İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı."

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