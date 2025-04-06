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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Okan Buruk' "Hollywood" göndermesi!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Okan Buruk' "Hollywood" göndermesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Okan Buruk'a yaptığı "Hollywood" göndermesi ile gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB GS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 22:44
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Okan Buruk' "Hollywood" göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, 68 puana yükselerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Maçın ardından basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında yaşanan olay ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Portekizli çalıştırıcının "Hollywood" göndermesi gündem oldu. İşte o sözler...

"KELİMELERİN BİR ANLAMI YOK"

"1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür."

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