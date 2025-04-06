  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Fulham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Arsenal'ın Everton deplasmanında puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Arne Slot'un öğrencileri, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. 73 puanla zirvede yer alan Kırmızılar, Fulham'ı yenmesi durumunda en yakın rakibine 14 puan fark atacak. Hücum yollarında Salah, Jota ve Diaz gibi isimlerle etkili olmaya çalışacak Liverpool'un nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Ligin etkili takımlarından Fulham ise evinde oynayacağı maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fulham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 11:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fulham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Fulham-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Arsenal'ın Everton deplasmanında 1-1 berabere kaldığı haftada hata yapmak istemeyen Arne Slot'un öğrencileri, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kazanması durumunda puan farkını 14'e çıkartacak olan Kırmızılar, 30 hafta sonunda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Mohamed Salah, Diaz ve Jota gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool, rakip fileleri 70 kez havalandırarak zirvede yer alıyor. Zorlu maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Fulham ise taraftarı önünde bir sürprize imza atmak istiyor. Chris Kavanagh'ın yöneteceği maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fulham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Fulham-Liverpool maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage'da oynanacak Fulham-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno, Cuenca, Andersen, Diop, Berge, Lukic, Castagne, Robinson, Traore, Smith Rowe, Jimenez

Liverpool: Kelleher, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Mac Aliister, Gravenberch, Szoboszlai, Mohamed Salah, Diaz, Jota

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a transfer piyangosu!
Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
DİĞER
Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'dan şaşırtan itiraf! "Ruhumdan tavşan çıktı!"
CHP'de "olağanüstü" kurultay! Bir yanda "Özgür"leşme hesapları diğer yanda liste savaşları | O isim adaylıktan çekildi
Menajeriyle görüştüler! Bonservisi...
Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gustavo'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Gustavo'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı 11:14
Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı saat kaçta? Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:57
Menajeriyle görüştüler! Bonservisi... Menajeriyle görüştüler! Bonservisi... 10:46
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman? 10:32
Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? 10:27
Antetokounmpo "triple-double" yaptı Bucks kazandı! Antetokounmpo "triple-double" yaptı Bucks kazandı! 10:26
Daha Eski
F1'de Verstappen'den sezonun ilk zaferi! F1'de Verstappen'den sezonun ilk zaferi! 10:17
Yunus Akgün'den yönetime flaş talep! Yunus Akgün'den yönetime flaş talep! 10:13
Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? 10:09
Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri 09:57
Dzeko ve En-Nesyri'nin derbi laneti! Dzeko ve En-Nesyri'nin derbi laneti! 09:35
Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? 09:33