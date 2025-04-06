Fulham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Fulham-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Arsenal'ın Everton deplasmanında 1-1 berabere kaldığı haftada hata yapmak istemeyen Arne Slot'un öğrencileri, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kazanması durumunda puan farkını 14'e çıkartacak olan Kırmızılar, 30 hafta sonunda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Mohamed Salah, Diaz ve Jota gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool, rakip fileleri 70 kez havalandırarak zirvede yer alıyor. Zorlu maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Fulham ise taraftarı önünde bir sürprize imza atmak istiyor. Chris Kavanagh'ın yöneteceği maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fulham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Fulham-Liverpool maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage'da oynanacak Fulham-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno, Cuenca, Andersen, Diop, Berge, Lukic, Castagne, Robinson, Traore, Smith Rowe, Jimenez

Liverpool: Kelleher, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Mac Aliister, Gravenberch, Szoboszlai, Mohamed Salah, Diaz, Jota