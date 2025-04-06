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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin'den Mourinho sözleri!

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin'den Mourinho sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında alınan Trabzonspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maximin'in Jose Mourinho sözleri gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 21:25 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 21:30
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Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin'den Mourinho sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında alınan Trabzonspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maximin'in Jose Mourinho sözleri gündem oldu.

"BENİM YAPMAM GEREKEN..."

"Benim hocayla hiçbir problemim yok. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada gördüğünüz her şey gerçek değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Teknik Direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Benim yapmam gereken fırsat geldiği zaman elimden gelenin en iyisini yapmaktı. Benim için önemlisi Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe oyunculardan daha büyük."

"BU KULÜP HER ŞEYDEN BÜYÜK"

"Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordum. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim."

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