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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho ceza alacak mı? Yönetmelik ne diyor?

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho ceza alacak mı? Yönetmelik ne diyor?

Ziraat Türkiye Kupası'na Galatasaray'a yenilerek veda ettikleri maçta Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşandı. Son düdüğün ardından Okan Buruk'a yaptığı hareket ile gündem olan Jose Mourinho'nun alacağı ceza merak konusu oldu. Peki Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 02:16
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FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho ceza alacak mı? Yönetmelik ne diyor?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 yenilerek veda etti. Derbi boyunca sahada ve yedek kulübelerinde yaşanan olaylar dikkat çekti.

Olaylı mücadelede son düdüğün çalması ile birlikte Galatasaray cephesi kutlamalara başlamışken Jose Mourinho'dan gündeme bomba gibi düşen bir hamle geldi.

NE YAŞANDI?

Portekizli hoca, maç sonu meslektaşı Okan Buruk'un yanına giderek burnunu eliyle sıkıştırdı. Bu olayın ardından Okan Buruk, sarı kırmızılı oyuncular tarafından sakinleştirildi. Hareketi sonrası kırmızı kart gören Mourinho ise basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.

Olay dış basında da büyük yankı uyandırırken Jose'nin alacağı ceza merak konusu oldu.

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KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Jose Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı hareketten dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Mourinho'nun davranışı ya "Sportmenliğe aykırı hareket" olarak ya da Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre "Saldırı" olarak değerlendirilecek.

"Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle sevk edilirse 1-3 maç arası ceza alacak olan Mourinho, "Saldırı" nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

İLK VUKUATI DEĞİL

Mourinho 2011 yılında Real Madrid'in teknik direktörüyken, Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu için iki maç ceza almıştı.

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