Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası 24 Mart'ta başlayacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası, 24 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 33. hafta müsabakaları 24 Mart'ta ve 25 Mart Çarşamba, 34. hafta müsabakaları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe Beko, 33. haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını güvenlik sebebiyle 24 Mart'ta TSİ 20.30'da Sırbistan'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, 34. hafta mücadelesinde ise 27 Mart Cuma günü TSİ 20.45'te Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ise 33. hafta mücadelesinde 24 Mart'ta TSİ 22.30'da İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 34. haftada da bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid ile 26 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 18. sırada yer alıyor.

AVRUPA LİGİ'NDE 33 VE 34. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

33. HAFTA

24 Mart Salı:

20.30 Maccabi Rapyd (İsrail)-Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Bayern Münih (Almanya)

21.00 Monaco (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Anadolu Efes

22.45 Partizan (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

25 Mart Çarşamba:

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Bu arada 33. haftadaki Virtus Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa) karşılaşması, 31 Mart Salı günü yapılacak.

34. HAFTA

26 Mart Perşembe:

22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

22.45 Maccabi Rapyd (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

27 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

Öte yandan organizasyonun 34. haftasındaki Paris Basketbol-Olympiakos karşılaşması, 10 Mart'ta oynanmıştı.