Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'ye sürpriz talip çıktı!
Galatasaray'da ayrılığa adım adım yaklaşan Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve adı Juventus ile ülkesi Arjantin'in takımlarıyla anılan Arjantinli yıldıza sürpriz bir talibin daha çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 12:39
Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Avrupa ve Amerika kulüpleri yavaş yavaş harekete geçmeye başladı.
Takvim'de yer alan habere göre Meksika'nın en önemli kulüplerinden Tigres, Icardi'nin menajeriyle resmi temas kurdu.
Teknik direktörlüğünü Arjantinli Guido Pizarro'nun yaptığı Tigres'in kadrosunda 3 de Arjantinli futbolcu bulunuyor.
Meksika ekibinin Icardi için önemli bir maaş bütçesi ayırdığı ve ekonomik konuların kısa süre içinde masaya getireceği ifade ediliyor.
33 yaşındaki futbolcunun da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemediği belirtilirken, olası adresler olarak Arjantin, Brezilya ve Meksika gösteriliyor.
