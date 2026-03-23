Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'ye sürpriz talip çıktı!

Son dönemde hem performansı hem de Okan Buruk'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Arjantinli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar sözleşme konusunda herhangi bir adım atmazken, Icardi'nin de oynama süreleri nedeniyle Galatasaray'da devam etmeyi düşünmediği belirtiliyor.