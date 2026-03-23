Galatasaray Uğurcan Çakır için transfer kararını verdi! Dursun Özbek son sözü söyledi
Galatasaray Uğurcan Çakır için transfer kararını verdi! Dursun Özbek son sözü söyledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, milli eldivenin transferi hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 10:08
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, Anfield deplasmanında farklı mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti.
Sarı-kırmızılılar 4-0 kaybetse de karşılaşmaya milli eldiven Uğurcan Çakır'ın başarılı performansı damga vurdu.
Liverpool maçı dışında Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken milli eldiven konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Uğurcan'ın Galatasaray'a transferinde başrol oynayan başkan Dursun Özbek 30 yaşındaki file bekçisi konusunda kararını verdi.
Başkan Özbek, transferinde büyük emek sarf ettiği milli kaleciyi hiçbir bedel karşılığında satmayı düşünmüyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Uğurcan kalesinde 33 gol görürken, 11 maçta da gol yemedi.
Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulunan Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.