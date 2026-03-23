Haberler Galatasaray Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Teknik özellikleri, dinamik yapısı ve başarılı performansı ile futbolseverler tarafından yakından takip edilen Omar Marmoush'un ismi Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başarırken, istatistikleri ise dikkat çekiyor. Modern futbolun öne çıkan isimlerinden biri olan yıldız futbolcu hakkında, "Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular ise araştırılıyor. İşte, Omar Marmoush istatistikleri ve kariyeri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 11:09
Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Hızı, teknik kapasitesi ve sahadaki enerjisiyle dikkat çeken Omar Marmoush, performansıyla futbolseverlerin ilgisini üzerinde toplamayı sürdürüyor. Adının Türk kulüpleriyle anılması, başarılı oyuncuyu transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline getirirken, Avrupa'da forma giydiği takımlardaki istatistikleri de öne çıkıyor. Modern futbolun yükselen yıldızları arasında gösterilen Marmoush hakkında, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu gibi detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Omar Marmoush, 7 Şubat 1999 tarihinde Mısır'ın Kairo bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine Avrupa'da devam eden 26 yaşındaki Marmoush, 1,83 metre boyu ile dikkat çekiyor.

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH MEVKİSİ NE?

Teknik özellikleri, fizik yapısı ve mücadeleci oyun anlayışı ile önemli başarıla imza atan Omar Marmoush santrafor mevkisinde oynuyor. Hücum bölgesinde etkili bir isim olarak dikkat çeken Marmoush, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Vadi-i Dicle'de başlayan Omar Marmoush'un oynadığı takımlar şunlar:

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

2016-2017 Vadi-i Dicle
2017-2020 Wolfsburg II
2020-2023 Wolfsburg
2021 St. Pauli (Kiralık)
2021-2022 Stuttgart (Kiralık)
2023-2025 Eintracht Frankfurt
2025- Manchester City

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH İSTATİSTİKLERİ

Bundesliga ve Premier Lig gibi Avrupa liglerinde kritik maçlara çıkan Omar Marmoush'un istatistikleri şu şekilde:

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

-271 maç
-85 gol
-38 asist

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Mısır Milli Takımı ile 46 maçta süre bulan Omar Marmoush, bu karşılaşmalarda 10 defa rakip fileleri havalandırırken, 3 kez gol pası verdi.

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Omar Marmoush piyasa değeri 60 milyon euro.

