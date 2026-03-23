İsmail Yüksek'e Avrupa'dan transfer kancası! Milli futbolcunun kararı...
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemine dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e Avrupa'dan taliplerin olduğu ve oyuncunun geleceğine dair aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 13:04
Bu sezon ise 41 maça çıkan İsmail Yüksek, 29 karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak mücadelesini sürdürdü.
Sezon sonunda Fenerbahçe'den Avrupa hedefini gerçekleştirmek için ayrılmak isteyen milli oyuncu menajeriyle sürekli temas halinde.
Takvim'in haberine göre Avrupa'nın Top 5 liginden takımlar, 27 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor.
Marsilya, Lyon, Brighton ve Stuttgart gibi takımlar onu transfer listesine eklemiş durumda. Sezon sonunda Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyorlar.
Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028'de sona erecek olan İsmail Yüksek, bu sezon 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplamda 4 gole katkıda bulundu.
