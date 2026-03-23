Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Brezilya Grand Prix'ini 17. sırada bitirdi!

Haberler Motor Sporları

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix'sinde milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu 17. sırada yarışı tamamladı. Goiania'daki yarışı Marco Bezzecchi kazandı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 10:21
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix'ini, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 17. sırada tamamladı.

Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistindeki yarışı, Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 30 dakika 19.760 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinci sırada bitirdi.

Sezonun ilk etabı olan Tayland Grand Prix'sini de kazanan İtalyan pilot, sezonun ilk 2 etabını kazanmış oldu.

Brezilya Grand Prix'ini Red Bull sporcusu Toprak ise 17. sırada bitirdi. Milli sporcu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışı olan 1 Mart'ta Tayland'daki etabı da 17. sırada tamamlamıştı.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si 29 Mart'ta koşulacak.

MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 56 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 45

3. Pedro Acosta (İspanya): 42

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 37

5. Marc Marquez (İspanya): 34

Milli para tenisçiler'den 2 madalya! 09:49
Milli cimnastikçiler'den 2 madalya! 09:37
Tedesco için ayrılık iddiası! Yeni takımını duyurdular 09:36
Milli taekwondoculardan 30 madalya! 09:30
İşte 'Bizim Çocuklar'ın yeni formaları! 09:28
A Milli Hentbol Takımı'ndan büyük başarı! 09:19
G.Saraylı yıldızın talipleri artıyor! 09:08
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! 09:07
Arda'lı R. Madrid evinde A. Madrid'i devirdi! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:41
Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! 00:05