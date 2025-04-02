Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Gergin geçen, kavga ve tartışmaların eksik olmadığı derbi sonrası Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı, Portekizli hocanın bu hareketini dış basın "son dakika" olarak verdi. İşte o manşetler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 00:05 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 00:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jose Mourinho, rakibi Galatasaray'ın hocasının burnunu çekti ve şimdi devasa bir men cezası ile karşı karşıya. (Daily Record)
Mourinho'dan tartışma yaratacak hareket! 2-1 yenildikleri kupa maçı sonrası rakip hoca Okan Buruk'un burnunu sıktı, Buruk da bir futbolcu gibi yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. (A Bola)
Mourinho aklını kaybetti: Portekizli hoca Türkiye Kupası'nda aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. (O Jogo)
Ateşli geçen ve polisin de müdahalede bulunmak zorunda kaldığı İstanbul derbisi sonrası Portekizli çalıştırıcı rakip hocanın yüzüne müdahalede bulundu. (La Gazzetta dello Sport)
Mourinho, Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı! Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı yenildikleri maç sonrası rakip teknik direktörün burnuna müdahalede bulundu. (AS)
Her şeye sahne olan İstanbul derbisinin bitiminde Mourinho rakip takım hocasına tartışmalı bir müdahalede bulundu ve burnunu sıktı. (Marca)
DİĞER