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Haberler Fenerbahçe Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Gergin geçen, kavga ve tartışmaların eksik olmadığı derbi sonrası Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı, Portekizli hocanın bu hareketini dış basın "son dakika" olarak verdi. İşte o manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 00:05 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 00:09
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Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

SON DAKİKA: Jose Mourinho, ateşli geçen İstanbul derbisi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Takımı 2-1 yenilen ve kupaya veda eden Mourinho bir anda sahaya girdi ve Buruk'un burnuna müdahale etti, meslektaşı yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. (Daily Mail)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Mourinho'dan Buruk'un burnuna müdahale! Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında aldıkları yenilgi sonrası Jose Mourinho rakip takım hocası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Galatasaray Kulübü bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadeleri kullanıldı. (Metro)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Yenilgi sonrası sinirine hakim olamayan Mourinho rakip hocanın burnunu sıktı ve uzun süreli bir ceza alma riskiyle karşı karşıya. (Mirror)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Jose Mourinho, rakibi Galatasaray'ın hocasının burnunu çekti ve şimdi devasa bir men cezası ile karşı karşıya. (Daily Record)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Mourinho'dan tartışma yaratacak hareket! 2-1 yenildikleri kupa maçı sonrası rakip hoca Okan Buruk'un burnunu sıktı, Buruk da bir futbolcu gibi yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. (A Bola)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Mourinho aklını kaybetti: Portekizli hoca Türkiye Kupası'nda aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. (O Jogo)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Ateşli geçen ve polisin de müdahalede bulunmak zorunda kaldığı İstanbul derbisi sonrası Portekizli çalıştırıcı rakip hocanın yüzüne müdahalede bulundu. (La Gazzetta dello Sport)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Mourinho, Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı! Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı yenildikleri maç sonrası rakip teknik direktörün burnuna müdahalede bulundu. (AS)

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi dış basında! Son dakika olarak verdiler

Her şeye sahne olan İstanbul derbisinin bitiminde Mourinho rakip takım hocasına tartışmalı bir müdahalede bulundu ve burnunu sıktı. (Marca)

Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması!
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