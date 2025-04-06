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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester derbisi 2025: Manchester United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester derbisi 2025: Manchester United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik puan kayıplarının ardından düşüşe geçen iki kulüpte kritik maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Ruben Amorim yönetiminde son 5 maçında sadece 1 defa kaybeden Kırmızı Şeytanlar, Manchester derbisinde iç saha avantajını kullanmak istiyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen United 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Pep Guardiola'nın takımı Manchester City ise bu sezon kan kaybı yaşamayı sürdürüyor. 51 puanla 5. sırada bulunan Maviler, zorlu deplasmanda kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. John Brooks'un yöneteceği derbi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 13:12
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Manchester derbisi 2025: Manchester United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 31. haftası Manchester derbisine sahne olacak. Ruben Amorim yönetiminde çıkış arayan Manchester United, bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Manchester City'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden, ancak ligde en kötü sezonlarından birini yaşayan Kırmızı Şeytanlar, zorlu mücadeleyi kazanarak moral bulmak istiyor. Bu sezon 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Manchester United 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Pep Guardiola önderliğinde Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Manchester City ise bu sezon hayal kırıklığı yaşamayı sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid'e elenen ve ligde 5. sıraya kadar gerileyen Maviler, zorlu derbiyi kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın da kazanmak istediği karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Manchester United-Manchester City maçı 6 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Mazraoui, de Ligt, Yoro, Ugarte, Casemiro, Dalot, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, İlkay, Gonzalez, Savinho, Grealish, Doku, Marmoush

MANCHESTER DERBİSİNDE 186. RANDEVU

Tarihleri boyunca 185 defa karşı karşıya gelen Manchester United ile Manchester City, 186 kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 75 karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar kazanırken, 57 mücadeleyi de Maviler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 53 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Manchester derbisinde hazırlanan ve karşılaşma saatini beklemeye geçen United ve City'de sakat isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor. Ev sahibi Manchester United'da Altay Bayındır, Heaven, Evans, Luke Shaw, Martinez, Mainoo ve Diallo'nun tedavileri devam ediyor.

Konuk ekip Manchester City'de ise Ake, Akanji, Stones, Rodri ve Haaland'ın derbide oynamasına zor gözüyle bakılıyor.

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