Manchester derbisi 2025: Manchester United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 31. haftası Manchester derbisine sahne olacak. Ruben Amorim yönetiminde çıkış arayan Manchester United, bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Manchester City'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden, ancak ligde en kötü sezonlarından birini yaşayan Kırmızı Şeytanlar, zorlu mücadeleyi kazanarak moral bulmak istiyor. Bu sezon 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Manchester United 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Pep Guardiola önderliğinde Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Manchester City ise bu sezon hayal kırıklığı yaşamayı sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid'e elenen ve ligde 5. sıraya kadar gerileyen Maviler, zorlu derbiyi kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın da kazanmak istediği karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Manchester United-Manchester City maçı 6 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Mazraoui, de Ligt, Yoro, Ugarte, Casemiro, Dalot, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, İlkay, Gonzalez, Savinho, Grealish, Doku, Marmoush

MANCHESTER DERBİSİNDE 186. RANDEVU

Tarihleri boyunca 185 defa karşı karşıya gelen Manchester United ile Manchester City, 186 kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 75 karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar kazanırken, 57 mücadeleyi de Maviler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 53 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Manchester derbisinde hazırlanan ve karşılaşma saatini beklemeye geçen United ve City'de sakat isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor. Ev sahibi Manchester United'da Altay Bayındır, Heaven, Evans, Luke Shaw, Martinez, Mainoo ve Diallo'nun tedavileri devam ediyor.

Konuk ekip Manchester City'de ise Ake, Akanji, Stones, Rodri ve Haaland'ın derbide oynamasına zor gözüyle bakılıyor.