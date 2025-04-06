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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden ve sezon sonunda kupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertli ekip haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun ayrılması ihtimalinde takıma muhakkak bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. Kanarya için bu doğrultuda flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 16:24 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 16:28
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a sahasında elenmesinin ardından Fenerbahçe odağını lige çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Sarı-lacivertliler şampiyonluk ihtimalini sonuna kadar kovalamak ve sezon sonunda kupaya ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Öte yandan Kanarya'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Hücum hattında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun gelecek sezon kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği halen belirsizliğini korurken, sarı-lacivertli ekip tecrübeli golcüyle yoluna devam etmediği takdirde takıma muhakkak bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Bu doğrultuda Fenerbahçe için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

FENERBAHÇE'DEN KRSTOVIC HAMLESİ!

Sarı-lacivertlilerin İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nikola Krstovic ile ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Transfermarkt'ta yer alan iddiaya göre Kanarya, 25 yaşındaki santrforu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

MİLLİ MAÇTA DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Krstovic, A Milli Futbol Takım'ımızın 19 Kasım 2024 tarihinde Karadağ ile karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu maçta hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Karadağlı futbolcunun Lecce ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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