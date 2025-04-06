TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı

Hücum hattında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun gelecek sezon kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği halen belirsizliğini korurken, sarı-lacivertli ekip tecrübeli golcüyle yoluna devam etmediği takdirde takıma muhakkak bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.