TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! Milli maçta "hat-trick" yapmıştı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden ve sezon sonunda kupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertli ekip haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun ayrılması ihtimalinde takıma muhakkak bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. Kanarya için bu doğrultuda flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 16:24 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 16:28
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Hücum hattında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun gelecek sezon kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği halen belirsizliğini korurken, sarı-lacivertli ekip tecrübeli golcüyle yoluna devam etmediği takdirde takıma muhakkak bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
FENERBAHÇE'DEN KRSTOVIC HAMLESİ!
Sarı-lacivertlilerin İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nikola Krstovic ile ilgilendiği öne sürüldü.
Transfermarkt'ta yer alan iddiaya göre Kanarya, 25 yaşındaki santrforu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
MİLLİ MAÇTA DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ
Öte yandan Krstovic, A Milli Futbol Takım'ımızın 19 Kasım 2024 tarihinde Karadağ ile karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu maçta hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Karadağlı futbolcunun Lecce ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yeni sezonda kulübüyle 32 maça çıkan Krstovic, 11 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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