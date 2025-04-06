  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları doğrudan ilgilendiren karşılaşmada kader maçına çıkacak olan ev sahibi ekip, hata yapmak istemiyor. 19 puanla 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, Murat Şahin yönetiminde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise Arda Turan önderliğinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından 5. sıraya kadar gerileyen İstanbul temsilcisi, zorlu Hatay deplasmanında çıkış arıyor. Peki, Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 10:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, son 5 haftada 3 galibiyet almayı başarırken, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyet ile yara aldı. Murat Şahin yönetiminde puan kaybına tahammülü olmayan Hatayspor, oynadığı 27 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan bordo-beyazlılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Arda Turan yönetiminde ilk Süper Lig sezonunda başarılı bir performans gösteren İkas Eyüpspor ise son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen İstanbul ekibi, ligde 28 hafta sonunda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Süper Lig'in hem üst hem de alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Rui Pedro, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Thiam

HATAYSPOR İLE EYÜPSPOR ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 resmi maçta karşı karşıya gelen Hatayspor ile Eyüpspor 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı bordo-beyazlılar kazanırken, 2 maçı da eflatun-sarılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor-Eyüpspor maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a transfer piyangosu!
Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!
DİĞER
SÜPER LİG'DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11'ler
CHP'de "olağanüstü" kurultay! Bir yanda "Özgür"leşme hesapları diğer yanda liste savaşları | İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne?
Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri
Dzeko ve En-Nesyri'nin derbi laneti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Menajeriyle görüştüler! Bonservisi... Menajeriyle görüştüler! Bonservisi... 10:46
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman? 10:32
Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? 10:27
Antetokounmpo "triple-double" yaptı Bucks kazandı! Antetokounmpo "triple-double" yaptı Bucks kazandı! 10:26
F1'de Verstappen'den sezonun ilk zaferi! F1'de Verstappen'den sezonun ilk zaferi! 10:17
Yunus Akgün'den yönetime flaş talep! Yunus Akgün'den yönetime flaş talep! 10:13
Daha Eski
Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? 10:09
Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri 09:57
Dzeko ve En-Nesyri'nin derbi laneti! Dzeko ve En-Nesyri'nin derbi laneti! 09:35
Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? 09:33
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilgileri! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilgileri! 08:45
Bugünkü maçlar 6 Nisan Pazar 2025 Bugünkü maçlar 6 Nisan Pazar 2025 07:24