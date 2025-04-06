Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, son 5 haftada 3 galibiyet almayı başarırken, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyet ile yara aldı. Murat Şahin yönetiminde puan kaybına tahammülü olmayan Hatayspor, oynadığı 27 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan bordo-beyazlılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Arda Turan yönetiminde ilk Süper Lig sezonunda başarılı bir performans gösteren İkas Eyüpspor ise son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen İstanbul ekibi, ligde 28 hafta sonunda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Süper Lig'in hem üst hem de alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Rui Pedro, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Thiam

HATAYSPOR İLE EYÜPSPOR ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 resmi maçta karşı karşıya gelen Hatayspor ile Eyüpspor 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı bordo-beyazlılar kazanırken, 2 maçı da eflatun-sarılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor-Eyüpspor maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.