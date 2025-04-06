Fenerbahçe-Trabzonspor maçında tribünlerden sert tepki: "Yönetim istifa"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Trabzonspor, 45+4. dakikada Draguş'un attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolculara ve Fenerbahçe yönetimine Kadıköy tribünlerinden yoğun protestolar yükseldi.

Fenerbahçe taraftarları, takımın kötü oyununa tepki göstererek "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" ve "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundular. Sarı-lacivertli taraftarlar, hem futbolculara hem de kulüp yönetimine karşı yoğun öfke göstererek, Fenerbahçe'nin uzun süredir beklentilerin altında kalan performansına dikkat çektiler.