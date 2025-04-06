Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Fenerbahçe'nin en etkisiz kaldığı maç oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları...

"FENERBAHÇE'NİN EN ETKİSİZ KALDIĞI MAÇ..."

"Çok üzgünüz, bizim için bir fırsat maçıydı. Fenerbahçe'nin ilk yarı bir şutu vardı, iç sahadaki en etkisiz kaldıkları maç oldu. İkinci yarı beklerken, penaltı oldu. Olabilir. İlk yarıda da kritik bir pozisyon vardı. Beraberlikten sonra bize yakışmayan goller yedik. En iyi oyunumuzu oynadık ama buna rağmen 4 gol yedik. Takım savunması çok önemli, bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız. Camiamızı üzdük, umarım bir daha böyle bir sonuç almayız."

"BUNU YIKIM OLARAK GÖREMEM"

"Pozitif ve değişen şeyleri görüyorum. İlk yarıdaki oyunumuzu görmezden gelemeyiz. Bunu yapan oyuncularım, gayet iyi becerdiler. İkinci yarının başı ve belki penaltı pozisyonu konuşulmalı. Bu maçta pozitif olan çok şey var, bunu yıkım olarak göremem."