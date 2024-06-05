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Babalar günü Haziranın kaçında? | Babalar gününe kaç gün kaldı 2024? - Bugün babalar günü mü?

Babalarımızın sevgi ve desteğine olan minnettarlığımızı göstermek için ortaya atılmış bir gün olan Babalar Günü, her yıl dünyadaki birçok ülke tarafından aynı tarihte kutlanmaktadır. Elimizi her uzattığımızda yanı başımızda bulduğumuz babalarımızı, bir gün değil her gün hatırlamanın yanı sıra gelenek haline gelen Babalar Günü'nü çiçekler, hediye kartları, özel yemekler veya aile etkinlikleri gibi kutlamalarla geçirmek isteyenler arama motorlarında Babalar günü Haziranın kaçında? | .babalar gününe kaç gün kaldı 2024? sorularını araştırıyor. İşte 2024 Babalar Günü tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 22:21 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 22:30
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Babalar günü Haziranın kaçında? | Babalar gününe kaç gün kaldı 2024? - Bugün babalar günü mü?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? | Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde, birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, başta evlatları olmak üzere babalarımıza ve baba yerine koyduklarımıza sevgimizi ifade etmek için ortaya çıkmış bir gündür. Sevgi, fedakarlık ve özverilerine olan saygıyı ve takdiri en çok hak eden insanlar olan babalarımızın bu özel gününü kutlamak isteyenler arama motorlarında 'Babalar günü hangi gün 2024? Babalar günü ne zaman, ayın kaçında?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

2024 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

Babalarımızın hayatımızdaki önemli rolünü kutlamak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için harika bir fırsat olan Babalar Günü, bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü Eylül ayının ilk Pazar günüdür. Tayland'da, ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, Ağustos ayının ikinci Pazar günü onurlandırılır.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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