Meksika - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

Meksika - Uruguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Meksika ile Uruguay, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor.

MEKSİKA - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Meksika - Uruguay maçı 6 Haziran Perşembe günü saat 04:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Meksika - Uruguay MAÇI CANLI İZLE