AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet 19 ülkeye indirimli bilet fırsatı

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | Türk Hava Yolları yan kuruluşu AJet'in ucuz uçak bileti kampanyası başladı. Türkiye'den yurt dışına 19 ülkede geçerli indirim kampanyası büyük heyecan yarattı. Duyurulan biletler için araştırmalar hız kanadı. Seyahat tutkunlarının kaçırmak istemediği kampanya 5-7 Haziran arasında alınacak biletlerde geçerli olacak. 'AJet kampanya mı yaptı? AJet hangi ülkelere indirim yaptı?' sorularının cevabını ve tüm detayları sizin için derledik. İşte AJet ucuz bilet kampanyası hakkında merak edilenler...

AJET'TE YURT DIŞI KAMPANYASI! 19 ÜLKEYE İNDİRİMLİ UÇUŞ

AJet, 5 Haziran ile 26 Ekim tarihleri arasında yapılacak yurt dışı uçuşlarda geçerli %20 indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletleme işlemleri bugün başladı. 7 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

AJET HANGİ ÜLKELERE İNDİRİMLİ BİLET SATACAK?

Ajet'ten yapılan açıklamaya göre, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerine yapılacak uçuşlar için geçerli olup yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayacak.

AJET'TE İNDİRİMLİ BİLET KURAL VE KOŞULLARI

Ajet tarafından yapılan açıklamada indirimli biletin kapsam ve koşulları da açıklandı.