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AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet 19 ülkeye indirimli bilet fırsatı

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu AJet, yaptığı kampanya ile Türkiye'den yurt dışına 19 ülkeye uçuş için bilet fiyatlarını düşürdü. Kampanya, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 5-7 Haziran arasında alınacak biletlerde büyük indirim olacak. İşte AJet ucuz bilet kampanyası 2024 detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 11:30
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AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet 19 ülkeye indirimli bilet fırsatı

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | Türk Hava Yolları yan kuruluşu AJet'in ucuz uçak bileti kampanyası başladı. Türkiye'den yurt dışına 19 ülkede geçerli indirim kampanyası büyük heyecan yarattı. Duyurulan biletler için araştırmalar hız kanadı. Seyahat tutkunlarının kaçırmak istemediği kampanya 5-7 Haziran arasında alınacak biletlerde geçerli olacak. 'AJet kampanya mı yaptı? AJet hangi ülkelere indirim yaptı?' sorularının cevabını ve tüm detayları sizin için derledik. İşte AJet ucuz bilet kampanyası hakkında merak edilenler...

AJET'TE YURT DIŞI KAMPANYASI! 19 ÜLKEYE İNDİRİMLİ UÇUŞ

AJet, 5 Haziran ile 26 Ekim tarihleri arasında yapılacak yurt dışı uçuşlarda geçerli %20 indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletleme işlemleri bugün başladı. 7 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

AJET HANGİ ÜLKELERE İNDİRİMLİ BİLET SATACAK?

Ajet'ten yapılan açıklamaya göre, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerine yapılacak uçuşlar için geçerli olup yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayacak.

AJET'TE İNDİRİMLİ BİLET KURAL VE KOŞULLARI

Ajet tarafından yapılan açıklamada indirimli biletin kapsam ve koşulları da açıklandı.

  • Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden %20 indirim sunulacaktır.

  • 05 – 07 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

  • 05 Haziran – 26 Ekim 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

  • Kampanya, Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.

  • Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsamaktadır.

  • Kampanya şartlarının sağlanması halinde %20 indirim, biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.

  • Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

  • Kampanya şartlarının sağlanması halinde %20 indirim, biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.

  • Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

  • Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

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