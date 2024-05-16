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ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Çorum FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi sürüyor. Çorum FK ile Kocaelispor, yarı final için kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de yer alarak mücadelesini üst kulvarda sürdürmek isteyen Çorum FK, Kocaelispor'u konuk edecek. Maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çorum FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:50
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ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Çorum FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çorum FK ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - Kocaelispor maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Çorum FK - Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE

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