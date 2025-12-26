TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. İspanyol basınından Fichajes'in geçtiği habere göre Villarreal, birkaç sezondur takip ettiği Asensio için bu kez ciddi bir teklif hazırlığında.
Haberde, Villarreal yönetiminin 29 yaşındaki hücum oyuncusunu gelecek sezonun merkez isimlerinden biri olarak düşündüğü ve transfer için şimdiden çalışmalara başladığı aktarıldı. Ancak Fenerbahçe cephesinin, takımın hücum gücünde kilit rol oynayan yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği vurgulandı.
Sarı-lacivertli kulübün, Marco Asensio için 20-25 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli belirlediği ifade edilirken, Villarreal'in bu rakamı taksitli ödeme planları ya da performansa dayalı bonuslarla aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta görev alan Marco Asensio, 9 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonluk yarışında takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.