CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan Marco Asensio'ya La Liga'dan güçlü bir ilgi var. İspanyol basınına göre Villarreal, yıldız futbolcu için artık somut adımlar atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 10:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. İspanyol basınından Fichajes'in geçtiği habere göre Villarreal, birkaç sezondur takip ettiği Asensio için bu kez ciddi bir teklif hazırlığında.

TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

Haberde, Villarreal yönetiminin 29 yaşındaki hücum oyuncusunu gelecek sezonun merkez isimlerinden biri olarak düşündüğü ve transfer için şimdiden çalışmalara başladığı aktarıldı. Ancak Fenerbahçe cephesinin, takımın hücum gücünde kilit rol oynayan yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

Sarı-lacivertli kulübün, Marco Asensio için 20-25 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli belirlediği ifade edilirken, Villarreal'in bu rakamı taksitli ödeme planları ya da performansa dayalı bonuslarla aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta görev alan Marco Asensio, 9 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonluk yarışında takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

F.Bahçe'den Salah bombası!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe’den 10 milyon euro istediler! Süper Lig ekibi yüksek uçtu...
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
G.Saray'dan Ederson bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına G.Saraylı isme talip! Fırtına G.Saraylı isme talip! 09:49
Sakaryaspor-Manisa FK ayrıntıları! Sakaryaspor-Manisa FK ayrıntıları! 09:45
F.Bahçe'den Salah bombası! F.Bahçe'den Salah bombası! 09:33
Fener'den orta saha sürprizi! Fener'den orta saha sürprizi! 09:22
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den 08:56
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye dev rakip! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye dev rakip! 08:50
Daha Eski
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Bahis soruşturmasında yeni dalga! 08:22
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49