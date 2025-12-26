TRANSFER HABERİ - Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. İspanyol basınından Fichajes'in geçtiği habere göre Villarreal, birkaç sezondur takip ettiği Asensio için bu kez ciddi bir teklif hazırlığında.

Haberde, Villarreal yönetiminin 29 yaşındaki hücum oyuncusunu gelecek sezonun merkez isimlerinden biri olarak düşündüğü ve transfer için şimdiden çalışmalara başladığı aktarıldı. Ancak Fenerbahçe cephesinin, takımın hücum gücünde kilit rol oynayan yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği vurgulandı.