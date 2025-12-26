TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Berkan Kutlu’ya talip!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray forması altında bu sezon düzenli süre bulmakta zorlanan Berkan Kutlu için transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılılardan ayrılarak daha fazla forma şansı yakalayacağı bir kulübe gitmek isteyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir Konyaspor ile adı anılan Berkan Kutlu'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandığı belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre, milli futbolcuya ezeli rakip Trabzonspor talip oldu ve bordo-mavililer oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maçta görev aldı. 62 dakika sahada kalan Berkan Kutlu, 1 asistlik katkı sağladı.