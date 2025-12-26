CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Berkan Kutlu'ya talip!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Galatasaray’dan ayrılması beklenen Berkan Kutlu için Konyaspor iddiaları öne çıkarken, milli futbolcunun transferinde ezeli rakip Trabzonspor’un da devreye girdiği ileri sürüldü. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 09:49
Galatasaray forması altında bu sezon düzenli süre bulmakta zorlanan Berkan Kutlu için transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılılardan ayrılarak daha fazla forma şansı yakalayacağı bir kulübe gitmek isteyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir Konyaspor ile adı anılan Berkan Kutlu'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandığı belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre, milli futbolcuya ezeli rakip Trabzonspor talip oldu ve bordo-mavililer oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maçta görev aldı. 62 dakika sahada kalan Berkan Kutlu, 1 asistlik katkı sağladı.

