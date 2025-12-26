CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor-Manisa FK maçı CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Manisa FK maçı CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında, düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki komşu ekibin mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Manisa FK’yı konuk ediyor. Ligde topladığı 22 puanla 14. sırada bulunan ve iç saha avantajını kullanmak isteyen Sakaryaspor, galip gelerek nefes almayı hedeflerken; 20 puanla 17. sırada yer alan Manisa FK, deplasmandan zaferle dönerek ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. İki takımın da kaderini tayin edecek bu kritik 90 dakikanın yayın bilgilerini ve Sakaryaspor-Manisa FK maçı detaylarını haberimizde derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 09:45 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 09:49
Sakaryaspor-Manisa FK maçı CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig heyecanı, Sakarya'da nefesleri kesecek bir mücadeleyle devam ediyor. Bu sezon beklenen ritmi yakalayamayan Sakaryaspor, ateş hattındaki rakibi Manisa FK karşısında hata lüksünün olmadığı bir maça çıkıyor. Teknik direktör Furkan Köseoğlu yönetimindeki yeşil-siyahlılar, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle maça baskılı başlamayı planlarken, Mustafa Dalcı yönetimindeki Ege temsilcisi ise disiplinli savunması ve hızlı hücum silahlarıyla puan koparmak istiyor. Peki Sakaryaspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor-Manisa FK maçı 26 Aralık Cuma günü, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 19. haftası kapsamında oynanacak olan Sakaryaspor-Manisa FK maçı, saat 20.00'de, Ömer T. Güldibi'nin düdüğüyle start alacak. Güldibi'nin yardımcılıklarını Harun Terin ve Orhun Aydın Duran üstlenecek.

SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Manisa FK TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

👉SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE👈

